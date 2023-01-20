В Германии предрекли горькую судьбу Украины: Делить будут всем миром Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший депутат бундестага Германии, член немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт считает, что Украина не сохранится в своих изначальных границах.

- Судьба Украины уже, по-моему, уже предрешена. Восстанавливать страну придется всем миром и делить ее, скорее всего, тоже будут всем мировым сообществом, - поделился он своим мнением в беседе с РИА Новости.

Политик также добавил, что Киев лишился возможности сохранить территориальную целостность своей страны.

- Был шанс сесть за стол переговоров, когда Турция предлагала, но Вашингтон запретил. И теперь замороженный конфликт будет вести только к эскалации, поэтому он должен быть завершен до конца, - предполагает Гердт.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что на Западной Украине началась подготовку к вхождению этого региона в состав Польши и, как следствие, к территориальному разделу Украины.

А весной 2022 года директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщал, что Польша готовится ввести войска на Западную Украину. По сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши "сделку" после Первой Мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы".

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