Глава МАГАТЭ призвал к созданию зоны защиты Запорожской АЭС из-за "ухудшения ситуации" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что необходимо срочно создавать зоны защиты вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС), указав на «ухудшения ситуации».

«С моей точки зрения, ситуация вокруг Запорожья становится хуже. По мере развития конфликта, как вы знаете, ситуация на восточном фронте накаляется. Поэтому считаю, что сейчас как никогда важно и актуально принять промежуточные меры по защите ядерного объекта», - заявил глава МАГАТЭ телеканалу Fox News.

Гросси также заявил, что продвигается к данной цели «не так быстро, как того ожидал», а создание зоны защиты на Запорожской АЭС, по его мнению, в первую очередь требует политической воли. Как он отметил, что многие европейские политики поддерживают данную идею.

Глава МАГАТЭ выразив надежду на длительное присутствие специалистов организации на АЭС Украины, а также на Запорожской АЭС. «Конечно, мы все надеемся на мирное решение и на мир, как можно скорее», - добавил он.

Напомним, лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в минувший вторник, 17 января, в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что Запорожская АЭС переводится на мирный режим эксплуатации.

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