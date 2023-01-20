Энергокомпания Yasno потребовала от украинцев платить за свет, несмотря на отключения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор украинской энергокомпании Yasno ДТЭК Сергей Коваленко сообщил, что украинские граждане должны оплачивать счета за электроэнергию, несмотря на отключение света.

«Несмотря на перебои в подаче электроэнергии и все неудобства, которые могут возникнуть, важно, чтобы все вовремя оплачивали свои счета за электроэнергию, так как в тарифе 20% - это расходы на эксплуатацию сетей», заявил глава компании.

Коваленко сообщил, что после начала специальной военной операции жители Украины стали менее охотно оплачивать коммунальные услуги, поэтому энергокомпании получают меньше средств, необходимых на ремонт, а также содержание электросетей.

Кроме того, глава компании заявил, что в четверг, 19 января, серьезные проблемы с электричеством были отмечены в Киеве. По его словам, на данный момент «Укрэнерго» может обеспечить только 60% потребностей украинской столицы. В Днепропетровской области данный показатель составляет всего 54%.

Напомним, в среду, 18 января, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране повреждено более половины всех энергетических объектов.

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