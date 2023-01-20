Россияне назвали самые узнаваемые льготные программы для покупки жилья

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Спрашивали, о каких программах господдержки им известно. Топ самых узнаваемых возглавил маткапитал. Про него знают 86% россиян. О «Льготной ипотеке на новостройки» слышали или даже хорошо осведомлены более половины опрошенных – 51%. Первую тройку по узнаваемости замыкает выплата 450 000 рублей многодетным семьям на погашение ипотеки. Интересуются россияне и программой льготной «Семейной ипотеки», о которой уже знают 45% опрошенных.

Рассказывали респонденты также про адресные и региональные программы поддержки. Вспомнили про «Дальневосточную ипотеку» — кредит по ставке до 2% на территории ДФО (знают и слышали 38% респондентов) и «Сельскую ипотеку» — строительство или покупку собственного дома на сельских территориях (34% россиян). Неплохие результаты продемонстрировала свежая мера поддержки «Льготная ипотека для сотрудников IT-компаний». Про нее знают или что-то слышали 28% россиян. — Меры господдержки сегодня по-прежнему крайне востребованы у россиян для решения жилищного вопроса. На льготную ипотеку приходится до 35% всех выдач.

В целом госпрограммами и выплатами многодетным семьям, оператором которых выступает Институт развития, в прошлом году воспользовались около 680 тысяч семей. Большую работу по повышению их узнаваемости и уровня финансовой грамотности в стране проводит Консультационный центр ДОМ.РФ, с помощью которого ответы на волнующие вопросы о жилье и ипотеке получили уже более 13 млн человек. Мы видим, что все больше россиян интересуются своими возможностями и вникают в нюансы банковского кредитования, – рассказал директор Консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев. Получить консультацию по жилищным программам и мерам господдержки можно на портале спроси.дом.рф — сайт ежемесячно посещают порядка 1 млн пользователей. Работает также круглосуточная горячая линия 8 (800) 775-11-22.