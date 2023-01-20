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НовостиЭкономика20 января 2023 8:13

«Газпром» сократил транзит газа через Украину на 40% с начала 2023 года

В пятницу, 20 января, компания прокачивает газ в объеме 24,4 миллиона кубометров
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
«Газпром» сократил транзит газа через Украину на 40% с начала 2023 года

«Газпром» сократил транзит газа через Украину на 40% с начала 2023 года

Фото: REUTERS

Российский холдинг «Газпром» сократил объем транзита газа в Европу через Украину с начала января на 40%, сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», – 24,4 миллиона кубометров на 20 января», – рассказал он журналистам.

В среду, 18 января, прокачка газа через Украину составила 32,6 миллиона кубометров, вчера упала на 23% – до 25,1 миллиона кубометров. В «Газпроме» отметили, что заявка на транзит через ГИС «Сохрановка» была отклонена.

Напомним, ранее стало известно, что поставки «Газпрома» в Европу с начала этого года сократились на 22% в сравнении с декабрем 2022. Данные были представлены агентством Reuters, в них учитывались поставки через украинскую газотранспортную систему и одну ветку «Турецкого потока».

Согласно подсчетам, в декабре прошлого года «Газпром» поставлял в Европу 81,9 миллиона кубометров газа в день. С 1 по 15 января 2023 ежедневная прокачка газа упала до 63,7 миллиона кубометров.

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