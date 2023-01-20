KRKnews: Жители польского Кракова требуют остановить "оккупацию" главной площади украинцами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители Польши оказались недовольны пикетами, которые устраивают украинцы на главной площади города Краков. Особое возмущение это вызвало у местных националистов, сообщает местный портал KRKnews.

В публикации говорится, что украинцы регулярно проводят пикеты на площади перед памятником писателю Адаму Мицкевичу. Националисты из движения "16 постулатов" призвали городские власти "прекратить фактическую оккупацию Рыночной площади Кракова неприятными иностранцами".

- Два раза в день, все дни недели, небольшая, но громкая группа украинцев устраивает там шумные политические демонстрации, - пожаловались националисты.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы устроили в Польше акцию протеста из-за выселения из отеля с системой "все включено" в городе Познань. Как сообщает издание Mysl Polska, все их потребности, включая проживание и трехразовое питание, удовлетворялись за счет заведения. Когда мигрантам сообщили о необходимости покинуть гостиничный комплекс из-за ремонта, они стали протестовать.

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