Россия и Пакистан договорились по поставкам нефти Фото: REUTERS

Москва и Исламабад достигли концептуальных договоренностей о поставках нефти и нефтепродуктов в Пакистан. Такое заявление сделал заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников, подчеркнув, что во время встреч двух сторон были обсуждены все вопросы, которые касались «Пакистанского потока», и «даны ответы».

«Достигнуты концептуальные договоренности по поставкам нефти и нефтепродуктов в Пакистан», - сказал замминистра во время пленарного заседания межправительственной комиссии России и Пакистана.

Напомним, в минувшую среду, 18 января, министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что Россия и Пакистан работают над проектом газопровода «Пакистанский поток», отметив, что он не видит никаких препятствий для реализации этой инициативы. Он уточнил, обсуждаются разные варианты с точки зрения источника газа: региазифицированного либо трубопроводного через Иран или Афганистан.