В России выявлено 6 078 случаев заболевания коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России за минувшие сутки выявлено 6 078 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Москве, где за сутки было выявлено 2 038 заболевших. На втором месте по количеству новых заражений Санкт-Петербург, где инфекцию обнаружили у 712 человек, на третьем Московская область – там 232 новых пациента.

Также за прошедшие сутки от коронавируса в России скончался 41 человек, а госпитализированы с инфекцией 837 пациентов. Выздоровели от коронавируса 4 698 человек.

Таким образом, с начала пандемии COVID-19 в России было выявлено 21 882 414 случев заболевания инфекцией. Умерли 394 610 пациентов, выздоровели от инфекции 21 297 919 раз.

Напомним, ранее в России выявили первый случай заболеваний вариантом омикрон-штамма коронавируса "Кракен". Сайт KP.RU изучил, откуда он появился, насколько он заразен и опасен, каковы симптомы и как от него будут лечить.