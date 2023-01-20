Эксперт по недвижимости рассказала о подорожании ипотеки от застройщиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России изменились условия покупки жилья в ипотеку. Пока существенно возросли расходы по сделке для девелоперов, они стали платить банку повышенную комиссию. Но это значит, что вскоре комиссия может быть перенесена на бюджет покупателя.

Коммерческий директор компании ASTERUS Вера Стефан объяснила, с чем это связано. По ее словам, с начала 2023 года банки обновили условия по ипотечным ставкам и комиссионным вознаграждениям девелоперов по субсидированным программам. Увеличение произошло почти в два раза: с 0,1 до 3%.

Теперь минимальная ипотечная ставка для новостройки составляет 3%, что дороже и для девелопера и, как следствие, для покупателя.

Эксперт приводит пример: если взять «двушку» в Москве, стоимостью в 25 млн рублей, в ипотеку на 30 лет, то первоначальный взрос составит 3,75 млн рублей – это 15%.

При базовой ставке в 11%, ежемесячный платеж будет доходить до 202 тыс.рублей. А при субсидированной – в 3% - всего 81 млн. Но при этом цена квартиры увеличится за счет снижения процентов. Девелопер не будет продавать себе в убыток и уже выставит квартиру не за 25, а за 32,8 млн рублей. Первоначальный взнос при таких условиях тоже увеличится до 4,9 млн рублей.

Это обновленные условия, которые больно бьют по карману всех участников сделки.

- Таким образом, ежемесячные взносы по ипотечным субсидированным продуктам для покупателей при минимальном размере ставки выросли более чем на 40%, рассказала Стефан «Известиям».

Тем временем, вице-президент Гильдии риэлторов призвал поменять систему долевого строительства. Это, по его мнению, позволит избежать риска появления ипотечного пузыря на рынке. Сейчас уже наблюдаются проблемы, эксперты объяснили, что происходит с рынком недвижимости, сообщает "360".

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