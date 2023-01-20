МИД России заявил о тайном спонсировании ИГИЛ* властями США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Соединенных Штатов тайно спонсируют ИГИЛ* и пытаются установить связи с противниками «Талибана»*, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Да, такие данные есть. Они это делают не во благо, а во вред, поскольку им очень хочется отомстить за свое позорное военно-политическое поражение в Афганистане. В отместку они делают все, чтобы на этой многострадальной земле мир не установился», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

«Англо-саксы скрытно спонсируют игиловцев*, которые заточены против стабильности не только наших центральноазиатских партнеров, но и безопасности России», – добавил дипломат.

Как писал сайт KP.RU, ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев связал уход США из Афганистана с подготовкой Киева к наступлению.

Между тем член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Майкл Маккол потребовал от Государственного департамента предоставить документы, связанные с выводом американских войск из Афганистана.

*Запрещенные в России террористические организации

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