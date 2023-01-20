Американский подполковник Дэвис: Поставки оружия НАТО не помогут Киеву изменить ход конфликта Фото: REUTERS

Поставки вооружения и техники НАТО не помогут Украине изменить ход конфликта, несмотря на ожидания Запада и Киева. Об этом в статье для 19FortyFive написал подполковник армии США Дэниел Дэвис.

- По мере того, как Украине обещают все больше современных видов вооружений НАТО, многие уверены, что ход битвы скоро изменится в пользу Киева. Но более внимательное изучение предлагаемого оружия, должны умерить ожидания, - пишет американский эксперт.

При этом подполковник делает в публикации акцент на том, что для эффективного использования любого военного оборудования необходимы полная подготовка и опыт, а без соответствующих знаний украинцам будет крайне трудно добиться успеха на поле боя.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор высказывал мнение, что передача ВСУ зенитных ракетных комплексов Patriot стала жестом, который поможет оправдать Соединенные Штаты в глазах украинских граждан после поражения украинской военных.

А накануне офицер американской военной разведки в отставке Ребекка Коффлер предупредила, что Вашингтон переживает дефицит запасов оружия и боеприпасов из-за поставок Киеву. Она также указала, что у США на данный момент мало ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger, а также стране не хватает боеприпасов калибра 155 мм.

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