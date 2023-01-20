Путин обсудил с Токаевым вопросы взаимодействия в области энергетики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили вопросы взаимодействия в энергетике, а также развитие российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества. Об этом в пятницу, 20 января, сообщили в Кремле.

Как уточняется президенты России и Казахстана обсудили «актуальные темы развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества. В частности, затронуты вопросы дальнейшего взаимодействия в энергетической сфере».

Напомним, в ходе телефонного разговора 3 января этого года Путин и Токаев поздравили друг друга с наступившим Новым годом, а также обсудили вопросы взаимодействия, в частности, в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Как писал сайт KP.RU, сообщалось, главы государств условились о координации по линии правительств и профильных структур.