Депутатам Госдумы покажут фильм «Чебурашка» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутатам Государственной думы РФ в следующую среду, 25 января, покажут самый кассовый российский фильм в истории отечественного проката, которым стала картина режиссера Дмитрия Дьяченко «Чебурашка». Об этом сообщил депутат Михаил Матвеев.

«Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей приглашает 25 января 2023 года в 17:00 в малый зал на показ российского художественного фильма „Чебурашка“… Перед показом планируется встреча со съемочной группой», - написал парламентарий в своем Telegram-канале, прикрепив к сообщению фото соответствующего приглашения.

Уточняется, что депутатам Госдумы РФ предлагается ответить: «принято к сведению», «планирую посетить» и «не планирую посетить».

Напомним, семейная картина вышла в прокат 1 января 2023 года, став самой кассовой лентой за всю историю российского проката и собрав, по последним данным, 4 млрд рублей в России. Таким образом комедию Клима Шипенко «Холоп2 (2019) и первую часть дилогии Джеймса Кэмерона «Аватар» (2009).