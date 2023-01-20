Посол РФ в Турции Ерхов заявил, что иностранные компании потеряли 240 млрд долларов из-за антироссийских санкций Фото: Shutterstock

Иностранные компании потеряли 240 миллиардов долларов в связи с санкциями в отношении России, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

«Санкции, введенные в обход ООН, нелегитимны. Это большое зло, которое вредит как тем, на кого направлено это оружие, так и тем, кто пытается его применить. Почти во всех странах, участвующих в санкциях, динамика экономического роста замедляется. По мнению экспертов, в свете санкций против России иностранные компании потеряли около 240 миллиардов долларов», – сказал он агентству hlas.

Как отметил дипломат, замораживание золотовалютных резервов России заставило многие страны пересмотреть свои стратегии в этой области. Так, по его словам, те государства, которые хотят проводить независимую от Запад политику, активно возвращаются к хранению сбережений в золотых слитках.

Кроме того, сообщил Ерхов, начали расти продажи государственных облигаций США, а в международных платежах растет доля валют, альтернативных доллару и евро.

Между тем глава Евросовета Шарль Мишель заявил о растущих сложностях с принятием антироссийских санкций. По его словам, новая дискуссия об ограничениях идет намного тяжелее предыдущей.