МИД Китая отреагировал на послание Зеленского Си Цзиньпину

МИД Китая отреагировал на письмо Зеленского Си Цзиньпину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пекин планирует продолжать свою работу, нацеленную на продвижение мирных переговоров для разрешения украинского конфликта. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь, отвечая на вопрос, получил ли председатель КНР Си Цзиньпин письмо от президента Украины Владимира Зеленского.

«В вопросе украинского кризиса Китай всегда активно работал над продвижением мирных переговоров. Пекин продолжит своими способами играть конструктивную роль в мирном решении кризиса», - заявил дипломат в ходе брифинга в пятницу, 20 января.

Ранее стало известно о том, что жена украинского президента Елена Зеленская на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе передала письма с «формулой мира» от имени украинского лидера. Письмо было передано главам Еврокомиссии, Швейцарии и Китая. При этом, как отметила супруга Зеленского, послание Си Цзиньпину является приглашением к диалогу.