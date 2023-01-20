Путин пожелал Назарбаеву скорейшего выздоровления после операции на сердце Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Президент России Владимир Путин пожелал первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву в связи с перенесенной им операции на сердце, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Безусловно, президент желает скорейшего выздоровления Нурсултану Абишевичу в связи с операцией. Мы тоже в Москве желаем ему скорейшего выздоровления», – сказал пресс-секретарь российского лидера в общении с журналистами.

Напомгним, первый президент Казахстана перенес операцию на сердце. Об этом в пятницу, 20 января, сообщил пресс-секретарь экс-лидера республики Айдос Укибай, отметив, что операция прошла успешно и угрозы для жизни политика нет.

Назарбаев занимал должность президента Казахстана более 30 лет, объявив о своей отставке в марте 2019 года. Он сохранил несколько привилегий как обладатель особого статуса первого президента и лидера нации (елбасы). Кроме того, политик получил статус почетного сенатора, однако, как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе, 12 января, был лишен статуса почетного сенатора, поскольку данный статус убрали из регламента парламента.