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НовостиПолитика20 января 2023 9:44

Песков прокомментировал возможность передачи российского оружия Украине странами Латинской Америки

Песков заявил, что для передачи Украине российского оружия странами Латинской Америки есть юридические ограничения
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков прокомментировал возможность передачи российского оружия Украине странами Латинской Америки

Песков прокомментировал возможность передачи российского оружия Украине странами Латинской Америки

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил о юридических ограничениях для стран-получателей оружия из России. Об этом представитель Кремля заявил на фоне попыток Пентагона убедить страны Латинской Америки передать Киеву имеющееся у них российское вооружение.

Пескова попросили прокомментировать заявление Пентагона о том, что Вашингтон работает со странами Латинской Америки, в то числе, с Кубой, Венесуэлой и Никарагуа для того, чтобы добиться от них передачи Киева имеющегося у них оружия российского производства.

У пресс-секретаря также спросили, стал ли такой шаг американских властей неожиданностью для Кремля, и есть ли у Москвы уверенность в том, что латиноамериканские страны не пойдут на такой шаг.

«Здесь очень важны правовые и юридические ограничения поставок в третьи страны, потому что любые поставки обуславливаются определенными обязательствами тех стран, которые получают продукцию военного назначения», - заявил представитель Кремля, отметив, что в наши дни «вообще трудно представить, что может стать неожиданностью».