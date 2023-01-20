Песков прокомментировал возможность передачи российского оружия Украине странами Латинской Америки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил о юридических ограничениях для стран-получателей оружия из России. Об этом представитель Кремля заявил на фоне попыток Пентагона убедить страны Латинской Америки передать Киеву имеющееся у них российское вооружение.

Пескова попросили прокомментировать заявление Пентагона о том, что Вашингтон работает со странами Латинской Америки, в то числе, с Кубой, Венесуэлой и Никарагуа для того, чтобы добиться от них передачи Киева имеющегося у них оружия российского производства.

У пресс-секретаря также спросили, стал ли такой шаг американских властей неожиданностью для Кремля, и есть ли у Москвы уверенность в том, что латиноамериканские страны не пойдут на такой шаг.

«Здесь очень важны правовые и юридические ограничения поставок в третьи страны, потому что любые поставки обуславливаются определенными обязательствами тех стран, которые получают продукцию военного назначения», - заявил представитель Кремля, отметив, что в наши дни «вообще трудно представить, что может стать неожиданностью».