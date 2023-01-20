Глава Пентагона пообещал оказывать Украине поддержку столько, сколько потребуется

Министр обороны США Ллойд Остин Фото: REUTERS

Военная поддержка Украине со стороны Соединенных Штатов и НАТО продолжится столько, сколько потребуется, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

«На нас смотрят украинцы, на нас смотрит Кремль, и история смотрит на нас. Поэтому мы не остановимся», – сказал глава Пентагона перед началом встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе «Рамштайн».

Как писал сайт KP.RU, в конце прошлого года президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон договорились, что Вашингтон и Париж будут продолжать оказывать Киеву поддержку в политическом плане, а также в вопросах гуманитарной и экономической помощи.

Тем временем стало известно, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Джозеф Бернс тайно прибыл в Киев в конце прошлой недели, чтобы переговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. На встрече обсуждались его ожидания относительно планов России по спецоперации на ближайшие недели и месяцы, сообщил американским журналистам один из официальных представителей США на условиях анонимности.