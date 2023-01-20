Песков заявил, что отношения России с США достигли самой низшей точки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оценил отношения между Россией и Соединёнными Штатами.

По словам официального представителя Кремля, сейчас они находятся в исторически самой низшей точке и надежд на улучшение ситуации пока нет.

- Несмотря на изначальные робкие надежды, связанные с Женевой и так далее, они были очень плохими для наших двусторонних отношений. Двусторонние отношения находятся сейчас, наверное, в самой низшей точке исторически, к сожалению, - заявил Песков журналистам 20 января.

Ранее сообщалось, что Штаты и их ближайшие союзники развязали тотальную гибридную войну против России. С таким резонансным заявлением выступил действующий российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Высокопоставленный российский дипломат отметил, что данная гибридная война в настоящее время уже вовсю ведется даже непосредственно на территории РФ.