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НовостиВ мире20 января 2023 10:10

Сооснователь Netflix Рид Хастингс покидает пост гендиректора компании

Предприниматель планирует занять место председателя совета директоров компании
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Сооснователь Netflix Рид Хастингс покидает пост гендиректора компании

Сооснователь Netflix Рид Хастингс покидает пост гендиректора компании

Фото: REUTERS

Сооснователь Netflix Уилмот Рид Хастингс сообщил о своем уходе с поста генерального директора компании, о чем он написал в письме, опубликованном на сайте компании.

Предприниматель сообщил, что планирует занять место председателя совета директоров компании, а на данный момент, по его мнению, самое время «для завершения преемственности». Должность гендиректора Netflix получит операционный директор Грег Питерс совместно с Тедом Сарандосом, занявшим данный пост в 2020 году.

«С тех пор как Рид приступил к управлению компанией, мы с Грегом создали сильную операционную модель, основанную на наших общих ценностях и едином подходе к росту. Я так рад начать эту новую главу с Грегом в качестве генерального директора», - приводит CNN заявление Хастингса, который был одним из основателей Netflix в 1997 году.

Как сообщается, приток подписчиков Netflix в четвертом квартале 2022 года составил 7,66 млн, что выше прогноза на 4,57 млн. Отмечается, что таких показателей компании помогли добиться такие премьеры, как сериал «Уэнздей» и документальный сериал «Гарри и Меган».