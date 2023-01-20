Сооснователь Netflix Рид Хастингс покидает пост гендиректора компании Фото: REUTERS

Сооснователь Netflix Уилмот Рид Хастингс сообщил о своем уходе с поста генерального директора компании, о чем он написал в письме, опубликованном на сайте компании.

Предприниматель сообщил, что планирует занять место председателя совета директоров компании, а на данный момент, по его мнению, самое время «для завершения преемственности». Должность гендиректора Netflix получит операционный директор Грег Питерс совместно с Тедом Сарандосом, занявшим данный пост в 2020 году.

«С тех пор как Рид приступил к управлению компанией, мы с Грегом создали сильную операционную модель, основанную на наших общих ценностях и едином подходе к росту. Я так рад начать эту новую главу с Грегом в качестве генерального директора», - приводит CNN заявление Хастингса, который был одним из основателей Netflix в 1997 году.

Как сообщается, приток подписчиков Netflix в четвертом квартале 2022 года составил 7,66 млн, что выше прогноза на 4,57 млн. Отмечается, что таких показателей компании помогли добиться такие премьеры, как сериал «Уэнздей» и документальный сериал «Гарри и Меган».