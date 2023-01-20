МегаФон на треть увеличил емкость сети в ходе рефарминга

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МегаФон на треть увеличил скорость мобильного интернета в 24 регионах страны, реализовав программу рефарминга – перевода частот, задействованных в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE. Рефарминг позволяет без дополнительных ресурсов улучшить качество связи за счет более эффективного управления частотами.

По словам технического директора МегаФона Алексея Титова, нагрузка на сети операторов постоянно растет за счет утяжеления видеоконтента, приложений, онлайн-игр. «Рефарминг – эффективное техническое решение для наращивания ёмкости сети в условиях сильных нагрузок. Он дает возможность использовать имеющийся потенциал нашей инфраструктуры и в сжатые сроки улучшить качество услуг для абонентов», - отметил Алексей Титов.

В ходе развития программы диапазон 1800 МГц стал использоваться исключительно для 4G, также в современный стандарт связи переведена часть спектра 900 МГц. Оставшейся емкости будет достаточно, чтобы, как и прежде, обеспечивать голосовую связь в 2G на высоком уровне.

Использование новых диапазонов помогло увеличить скорость мобильного интернета на 30%, улучшить покрытие и проникновение сети внутри зданий как в малых населенных пунктах, так и в городах. Также значительно расширилась зона покрытия технологии VoLTE, которая обеспечивает высочайшее качество звука при голосовом соединении в сети 4G. МегаФон продолжит реализовывать программу рефарминга в 2023 году.