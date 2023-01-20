StratPol: Германия может поставить танки на Украину под давлением США Фото: REUTERS

Германия может поставить танки Leopard Украине под давлением США, несмотря на нежелание производителей, чтобы они горели на поле боя, об заявил эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро в интервью РИА Новости.

«Очень возможно, что Германия, которая крайне неохотно идет на шаг отправки тяжелых танков Leopard 2 на Украину, отправит их под сильным давлением со стороны американского союзника», - сказал Моро.

Он отметил, что давление огромное, но производители немецких танков, Rheinmetal и Krausmaffei, совершенно не хотят видеть изображения своих выпотрошенных танков на поле боя на Украине.

Эксперт уточнил, что «Запад больше не рационален», а его действия с поставками вооружений свидетельствуют о панике.

По мнению Моро, такие действия «хаотичны и разрознены», что свидетельствует о «неразрешимых проблемах гармонизации вооружений НАТО».

Как писал сайт KP.RU, 10 января 2023 года глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе своего визита в Харьков пообещала Украине новые поставки вооружений.

Бербок отметила, что эта поддержка включает поставки вооружений, а также «зимнюю помощь» - генераторы, трансформаторы, одеяла и топливо.

Ранее Бербок заявляла, что против прекращения огня на Украине на условиях России. По ее мнению, это стало бы «ужасом для народа Украины».

12 января 2023 года Мария Захарова в связи с готовящимися Западом новыми поставками вооружений Украине напоминала, что это оружие является законной целью для РФ.

Она отметила, что американское и другое западное оружие на Украине, обслуживающий его иностранный военный персонал я- законные цели для ударов российский вооруженных сил.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что ее целью является защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима.