Китай возобновляет туристические поездки в Россию с 6 февраля 2023 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай возобновляет туристические поездки для организованных групп в Россию с 6 февраля этого года, сообщает Министерство культуры и туризма КНР.

«С 6 февраля 2023 года туристические агентства и онлайн-компании по всей стране возобновляют в экспериментальном режиме организацию выездных групповых туров для граждан Китая в соответствующие страны», – сказано на сайте ведомства.

В списке стран, в которые можно будет выезжать организованными туристическими группами, значатся также Аргентина, Венгрия, Египет, Индонезия, Камбоджа, Кения, Куба, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Новая Зеландия, Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур, Таиланд, Швейцария, Шри-Ланка и ЮАР.

Как писал сайт KP.RU, наземный пограничный переход между Россией и Китаем у города Хуньчунь в провинции Цзилинь возобновил работу 8 января 2023 в «доковидном режиме». На следующий день пассажирские автобусы пересекли границу России и Китая впервые за три года.