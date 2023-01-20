Песков ответил на заявления о "продолжении" частичной мобилизации Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал ориентироваться на слова президента России Владимира Путина в вопросе завершения частичной мобилизации.

Пескова попросили прокомментировать сообщения о том, что в ответ на обращение депутата заксобрания Псковской области к главе государства по теме мобилизации в России, он получил из президентской администрации сообщение с заявлением о продолжении действия указа об объявлении частичной мобилизации.

«Мы ориентируемся на сказанное президентом. В рамках частичной мобилизации то число, которое планировалось ..., было обеспечено по РФ. И все, и дальше начался уже призыв обычный на срочную службу. Об этом говорил несколько раз президент», - заявил представитель Кремля, призвав ориентироваться на слова главы государства.

Песков также пообещал уточнить, что означает фраза о продолжении действии указа, отметив, что, скорее всего, «это юридическая особенность».

Напомним, ранее представитель Кремля призвал граждан не придавать значения заявлениям о продолжении мобилизации, которые появились в Telegram-каналах в период новогодних праздниках, указав тогда на необходимость доверять первоисточникам, которым является официальная власть. Позже Песков отметил, что сообщения о новой волне мобилизации «искусственно будируют» из-за рубежа.