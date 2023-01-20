Лавров обвинил Украину в вопиющих нарушениях международного гуманитарного права Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Украины нарушают международное гуманитарной право, Россия хочет привлечь к этому внимание Международного комитета Красного Креста (МККК), заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Хотел бы вновь привлечь ваше внимание к вопиющим нарушениям международного гуманитарного права со стороны украинского режима, причем эти нарушения документируются и с ними можно ознакомиться даже в соцсетях и других источниках информации», – сказал дипломат на встрече с президентом МККК Мирьяной Сполярич.

Глава российского МИД выразил надежду на продолжение усилий по решению проблемы с посещением и обеспечением прав захваченных в плен россиян. В отношении многих из них применяются пытки и другие бесчеловечные методы воздействия, отметил Лавров. Он подчеркнул, что военные Вооруженных сил Украины не стесняются выкладывать в интернет видео с теми зверствами, к которым они прибегают в отношении россиян.

Кроме того, глава МИД России обратил внимание президент МККК на ситуацию в Донбассе. Дипломат возложил ответственность за нее в том числе на страны Запада, при попустительстве которого, по его словам, Киев саботировал свои обязательства по выполнению Минских договоренностей. Лавров высказал мнение, что сотрудники МККК хорошо знакомы с этой ситуацией, поскольку работали в Донецке и Луганске.

Как писал сайт KP.RU, в конце прошлого года в Минобороны РФ заявили, что украинские бойцы намеренно убили попавших в плен российских военных, расстреляв более десяти человек. По факту массового расстрела возбуждено уголовное дело.