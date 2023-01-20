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НовостиПолитика20 января 2023 10:45

Песков заявил, что украинский конфликт развивается по восходящей спирали

Он также указал на то, что все идет к тому, что "конфликт деградирует
София ГОНЧАРОВА
Песков заявил, что украинский конфликт развивается по восходящей спирали

Песков заявил, что украинский конфликт развивается по восходящей спирали

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков считает, что конфликт на Украине развивается по восходящей спирали. При этом он добавил, что вовлечение в него Североатлантического альянса растет.

- Пока мы видим, что ситуация развивается по восходящей спирали. Мы видим растущую косвенную, а иногда и прямую вовлеченность стран НАТО в этот конфликт, - констатировал Песков, ответ на вопрос журналистов о том, можно ли говорить, что пройдена очередная точка эскалации конфликта.

Официальный представитель Кремля также указал на то, что все идет к тому, что "конфликт деградирует и провоцирует дополнительную напряженность".

Днем ранее Песков заявлял, что главным условием скорейшего окончания конфликта на Украине является готовность главы бывшей советской республики Владимира Зеленского к переговорам на условиях России. Чем быстрее глава киевского режима примет требования Москвы, тем ближе сроки окончания конфликта, подчеркнул он.