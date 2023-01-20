Нидерланды планируют поставить Украине истребители F-16 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нидерланды рассмотрят возможность поставок Киеву истребителей F-16. Об этом пишет RTL Nieuws со ссылкой на министра иностранных дел королевства Вопке Хукстру.

Как передается глава внешнеполитического ведомства Нидерландов в ходе дебатов в Палате представителей заявил, что Амстердам рассмотрит возможность поставок Киеву истребителей F-16, если об этом попросит украинское власти. По его словам, правительство королевства рассмотрит такой запрос «непредвзято».

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что Нидерланды рассматривают возможность передачи Киев зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Как сообщал Bloomberg, окончательное решение по поставкам данных комплексов будет принято в ближайшее время. Тем временем представитель Министерства обороны королевства Саша Лухофф заявил, что Амстердам постоянно ищет способы оказать военную поддержку Украине.