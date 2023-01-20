В Госдуму внесен законопроект о сокращении сроков дополнительного расследования уголовных дел Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Государственную думу внесли законопроект о сокращении сроков дополнительного расследования уголовных дел.

Как следует из документа, размещенного на сайте Госдумы, предполагаются поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) для случаев, когда принимается решение об отмене постановления о прекращении предварительного следствия, приостановлении производства по делу или о возвращении уголовного дела для производства дополнительного следствия.

Для этих случаев предлагается установить, что глава следственного органа должен незамедлительно поручить следователю производство предварительного следствия с момента поступления уголовного дела. Следователь в свою очередь также должен будет сразу же взять его в производство.

Как отметил депутат Госдумы Василий Пискарев в разговоре с журналистами, при анализе были выявлены факты, когда следователи в течение долгого времени не принимают к производству возвращенные для дополнительного расследования уголовные дела. Парламентарий призвал исключить подобные ситуации, поскольку они нарушают основополагающие принципы уголовного судопроизводства, в первую очередь доступ к правосудию.