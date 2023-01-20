Глава ЦРУ обсуждал в Киеве налаживание обмена данными между Украиной и США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Шттатов Уильям Бернс воспользовался встречей с украинским президентом Владимиром Зеленским для того, чтобы удостовериться в том, что Киев продолжит взаимный обмен данными с Вашингтоном. Об этом в пишет газета The New York Times со ссылкой на источник в американском правительстве.

Как заявил неназванный чиновник, визит директора ЦРУ был предпринят, в том числе для того, чтобы «гарантировать, что информация продолжает поступать от обеих сторон». Отмечается, что администрация США периодически заявляла недовольство тем, что знает о военных передвижениях и планах России больше, чем о намерениях Украины.

Напомним, накануне американское издание The Washington Post сообщило, что директор ЦРУ тайно прибыл в Киев в конце прошлой недели для проведения переговоров с украинским лидером. По данным издания, в ходе встречи обсуждались ожидания Киева относительно планов Москвы по специальной военной операции на ближайшие недели и месяцы.