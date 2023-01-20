Путин обсудил с членами Совбеза России ход спецоперации на Украине

Путин обсудил с Совбезом России ход спецоперации на Украине Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждался ход военной спецоперации на Украине, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Состоялся обмен мнениями о ходе специальной военной операции. Министр обороны Сергей Шойгу информировал участников о посещении штаба операции в начале недели. Глава государства информировал о своих недавних телефонных международных контактах», – уточнил пресс-секретарь президента в беседе с журналистами.

Кроме того, члены Совбеза России обсудили актуальные вопросы социально-экономической повестки дня, добавил Песков.

Напомним, ранее Путин заявил, что смыслом начала российской спецоперации на Украина стало прекращение войны в Донбассе, которую Киев вел против населения Донецкой и Луганской народных республик с 2014 года.