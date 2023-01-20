Kyodo: Япония начнет обучение украинских саперов с 22 января 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Японии в рамках оказания помощи Киеву организуют на территории страны обучение для украинских саперов.

Старт обучения бойцов ВСУ намечен на 22 января 2023 года, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Также японская сторона передаст украинцам четыре произведенных в стране миноискателя и проведет инструктаж по их использованию. Кроме того, Япония в течение ближайших нескольких месяцев планирует отправить своих специалистов в Польшу для продолжения обучения украинских саперов.

Накануне сообщалось, что Британия продолжит сотрудничество с США для обучения солдат вооруженных сил Украины и поставок оружия Киеву. В июле 2022 года первая группа военнослужащих Вооруженных сил Украины прибыла в Великобританию для прохождения обучения в рамках подготовки к ведению боевых действий. Тогда в Минобороны сообщали, что украинским новобранцам предстоит пройти курсы, основанные на базовой подготовке британских солдат.