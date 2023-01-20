На Украине сообщили о взрывах в Харьковской и Одесской областях
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Украинские СМИ сообщили, что в Харьковской и Одесской областях произошли взрывы.
«Взрывы слышны в Харьковской области Украины», - заявило украинское издание «Клименко тайм» в Telegram-канале.
Затем издание «Одесса инфо» также сообщило о взрывах в Одесской области.
Как писал сайт KP.RU, 19 января 2023 года украинские СМИ сообщали о воздушной тревоге, которая объявлялась по всей территории Украины.
Отмечалось, что воздушная тревога был объявлена в восточных территориях в районе 11:09 по Москве. Затем в течение 6-7 минут сигнал распространился на всю территорию Украины. Власти субъектов, а также местные издания призывали жителей укрыться в бункерах.
Также утром 19 января сразу в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в Николаевской и Одесской областях на юге страны.