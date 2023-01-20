Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика20 января 2023 11:32

На Украине сообщили о взрывах в Харьковской и Одесской областях

СМИ Украины заявили о взрывах в двух областях
Сергей ГАПЧУК
На Украине сообщили о взрывах в Харьковской и Одесской областях

На Украине сообщили о взрывах в Харьковской и Одесской областях

Фото: REUTERS

Украинские СМИ сообщили, что в Харьковской и Одесской областях произошли взрывы.

«Взрывы слышны в Харьковской области Украины», - заявило украинское издание «Клименко тайм» в Telegram-канале.

Затем издание «Одесса инфо» также сообщило о взрывах в Одесской области.

Как писал сайт KP.RU, 19 января 2023 года украинские СМИ сообщали о воздушной тревоге, которая объявлялась по всей территории Украины.

Отмечалось, что воздушная тревога был объявлена в восточных территориях в районе 11:09 по Москве. Затем в течение 6-7 минут сигнал распространился на всю территорию Украины. Власти субъектов, а также местные издания призывали жителей укрыться в бункерах.

Также утром 19 января сразу в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в Николаевской и Одесской областях на юге страны.