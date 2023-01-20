Армия России за сутки уничтожила живую силу и технику противника в 103 районах Фото: Александр КОЦ

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике в 103 районах, об этом сообщили в сводке Министерства обороны России о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины в Telegram-канале.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 78 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103 районах», - говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, 20 января 2023 года представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России сбили украинский вертолет Ми-8 в Харьковской области.

Также минобороны сообщило, что Клещеевку, которая расположена под Артемовском в Донецкой Народной Республике, освободили добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации и ракетчиков.

Кроме того, 20 января в минобороны заявили, что на Херсонском направлении была уничтожена на огневой позиции американская САУ М109 PALADIN.