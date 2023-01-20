Рогов сообщил об активизации боев почти на всей линии соприкосновения в Запорожской области Фото: Александр КОЦ

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что 20 января боевые действия активизировались практически на всей линии соприкосновения в регионе.

- Сейчас боевые действия в Запорожской области ведутся практически по всей линии боевого соприкосновения. Такого ещё не было: Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Орехов, Малые Щербаки, Каменское, - сообщил он РИА Новости.

Также политик добавил, что в украинских войсках, по сравнению с осенью 2022 года, сильно упал морально-боевой дух.

До этого в Министерстве обороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Лобковое в Запорожской области. Отмечается, что за минувшие сутки российские войска в районе Каменского уничтожили ангар с вооружением и военной техникой Вооруженных сил Украины.

Кроме того, за минувшие сутки на Херсонском направлении была уничтожена американская САУ М109 PALADIN.