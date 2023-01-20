Правительство ФРГ не получало запросов на реэкспорт танков Leopard на Украину Фото: REUTERS

Немецкое правительство не заметило, чтобы другие страны подавали какие-либо запросы на реэкспорт немецких танков Leopard на Украину. Об этом в пятницу, 20 января, заявила официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«У меня нет данных об официальных запросах», - сказала официальный представитель немецкого кабмина.

Напомним, в этот понедельник, 16 января, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прилетел в ФРГ для того, чтобы убедить немецких политиков в важности передать Киеву танки Leopard. Как писал сайт KP.RU, глава польского правительства выразил надежу, что Берлин передаст значительное число данных танков, а также уточнил, что перед тем, как направить Украине танки Leopard Польша должна получить на это согласие Германии. Об этом же сообщала Финляндия.