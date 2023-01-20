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НовостиВ мире20 января 2023 12:01

Правительство ФРГ не получало запросов на реэкспорт танков Leopard на Украину

Страны должны получить согласие Берлина для поставки немецких танков
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Правительство ФРГ не получало запросов на реэкспорт танков Leopard на Украину

Правительство ФРГ не получало запросов на реэкспорт танков Leopard на Украину

Фото: REUTERS

Немецкое правительство не заметило, чтобы другие страны подавали какие-либо запросы на реэкспорт немецких танков Leopard на Украину. Об этом в пятницу, 20 января, заявила официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«У меня нет данных об официальных запросах», - сказала официальный представитель немецкого кабмина.

Напомним, в этот понедельник, 16 января, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прилетел в ФРГ для того, чтобы убедить немецких политиков в важности передать Киеву танки Leopard. Как писал сайт KP.RU, глава польского правительства выразил надежу, что Берлин передаст значительное число данных танков, а также уточнил, что перед тем, как направить Украине танки Leopard Польша должна получить на это согласие Германии. Об этом же сообщала Финляндия.