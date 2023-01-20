Путин освободил Павлова от должности помощника секретаря Совбеза России

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин освободил Алексея Павлова от должности помощника секретаря Совета безопасности РФ, соответствующий указ опубликовали сегодня, 20 января, на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Павлова Алексея Анатольевича от должности помощника секретаря Совета Безопасности России", - отмечается в документе.

Ранее Путин освободил от должности помощника секретаря Совета безопасности РФ Александра Абелина. Данный указ российского лидера был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в субботу, 1 января 2022 года.

Также ранее российский лидер подписал указ об освобождении Михаила Виноградова от должности уполномоченного РФ при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). В середине марта 2022 года ЕСПЧ заявил, что после выхода России из Совета Европы рассмотрение жалоб в отношении страны приостанавливается.