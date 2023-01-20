Рогов сообщил о случаях перехода украинской теробороны на сторону России в Запорожье Фото: соцсети

В Запорожье на линии соприкосновения участились случаи перехода членов украинских отрядов теробороны на сторону России, об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов РИА Новости.

«Украинские военные из числа территориальной обороны начали всё активнее переходить на нашу сторону, так как не хотят больше воевать и умирать за режим Зеленского», - заявил Рогов.

Политик отметил, что поэтому у насильно мобилизованных один выход - договариваться с нами и переходить на мирную сторону.

Рогов подчеркнул, что процесс активизировался около месяца назад.

Он уточнил, что есть случаи по одному, по два, по три, по пять, и даже есть случай больше десяти человек за один раз.

Как писал сайт KP.RU, ранее Владимир Рогов сообщил, что 20 января 2023 года боевые действия активизировались практически на всей линии соприкосновения в регионе.

Он заявил, что сейчас боевые действия в Запорожской области ведутся практически по всей линии боевого соприкосновения. Такого ещё не было: Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Орехов, Малые Щербаки, Каменское.

Он добавил, что в украинских войсках, по сравнению с осенью 2022 года, сильно упал морально-боевой дух.

Кроме того, минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Лобковое в Запорожской области. Отмечалось, что за минувшие сутки российские войска в районе Каменского уничтожили ангар с вооружением и военной техникой Вооруженных сил Украины.