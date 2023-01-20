Захарова призвала Молдавию отказаться от блокировки русскоязычных информресурсов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия призывает Молдавию отказаться от политики блокировки русскоязычных информационных ресурсов и рассматривает ее как грубое нарушение права на доступ к информации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Рассматриваем блокирование информационных ресурсов как еще одно грубое нарушение властями Молдавии под откровенно надуманными предлогами принципа обеспечения плюрализма мнений и свободы СМИ, а также права русскоязычных жителей Молдавии на доступ к информации. Призываем Кишинев воздерживаться от подобных шагов», – приводятся ее слова на сайте российского МИД.

Как отметила дипломат, политика Молдавии по отношению к русскоязычным информресурсам не имеет ничего общего с подлинной свободой и демократией. Представитель МИД России также призвала Кишинев снять запреты на вещание российских и русскоязычных СМИ и отказаться от амбиций на «присвоение себе некой монополии на истину». Захарова заявила, что действия Молдавии направлены на полное вытеснение русскоязычного контента и русскоязычных СМИ из информационного пространства республики.

Накануне Служба информации и безопасности Молдавии приняла решение заблокировать порталы Eadaily.com и Bloknot.ru.

Как писал сайт KP.RU, в конце прошлого года дипломат назвала отзыв Молдавией лицензий русскоязычных каналов актом политической цензуры.