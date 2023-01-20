Politico: В ЕС собирают коалицию для давления на Германию по поставкам танков Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несколько стран из Европейского союза (ЕС) хотят объединить усилия для оказания на ФРГ давления по вопросу о поставках Украине танков Leopard 2. Об этом сообщает американская версия газеты Politico.

В публикации говорится, что некая "группа европейских стран" пытается "создать коалицию", чтобы оказать на Берлин давление. При этом уточняется, что в качестве лидера коалиции, "скорее всего, выступит Польша", а в состав ее участников могут войти страны, которые имеют в своем распоряжении Leopard 2.

Накануне эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро сообщал, что Германия может поставить танки Leopard Украине под давлением США, несмотря на нежелание производителей, чтобы они горели на поле боя.

Однако в правительство Германии заявляли, что немецкая сторона пока не ставит перед собой задачи выслать Киеву немецкие боевые танки. там также напомнили, что на данный момент Германия реализует оговоренные поставки Marder в Украину, что находится в фокусе внимания властей ФРГ.