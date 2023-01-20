Сальдо заявил, что Каховская ГЭС в Херсонской области находится под мощной защитой ПВО Фото: ТАСС

В Херсонской области Каховская ГЭС находится под мощной защитой системы ПВО, снаряды Вооруженных сил Украины до нее не достают, об этом заявил ТАСС врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Что касается ГЭС, то она сейчас находится под защитой мощной ПВО, вражеские обстрелы ее не достают», - сказал Сальдо.

Он уточнил, что угрозы разрушения станции или прорыва плотины с затоплением низовьев Днепра и обмелением Каховского водохранилища нет.

Как писал сайт KP.RU, 19 января 2023 года Владимир Сальдо сообщал, что Каховская гидроэлектростанция (ГЭС) защищена от разрушения из-за обстрелов со стороны ВСУ.

9 января 2023 года Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовятся форсировать Днепр в районе Каховского водохранилища, о чем косвенно говорило резкое обмеление реки.

По его словам, падение уровня воды в Днепре стало результатом частичного перекрытия Киевом гидротехнических затворов ГЭС с целью облегчить форсирование реки.

По оценке чиновника, целями для украинского десанта могут стать Запорожская атомная электростанция и Энергодар.