Психолог объяснила, почему нельзя давать деньги в долг Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перехватиться до зарплаты – это дело знакомо почти каждому россиянину. Но вот психологи уверены, что такая позиция тормозит развитие. Психолог Анна Дусалиева советует не давать в долг, так как вместо доброго дела кредитор подогревает инфантилизм заемщика и мешает его развитию.

Если сказать «нет» не получается, то значит нарушены личные границы, их нужно прорабатывать и восстанавливать.

Но что касается долгов – то плодить их не стоит.

- Самая экологичная, взрослая позиция, основанная на настоящей любви к себе и людям, — в долг не давать и самому не брать, — сказала Дусалиева NEWS.ru.

По словам психолога, взрослому человеку свойственно принимать решения и нести за них ответственность. «Ментальных взрослых» мир «одаривает всевозможными ресурсами», а вот у «ментальных детей», наоборот, обостряется зависимость, беспомощность, чувство вины.

- Поэтому не стоит давать деньги в долг, чтобы не провоцировать зависимости, — заявила психолог.

Если же отказать невозможно, то мысленно подарите эти деньги. И никогда не одалживайте больше той суммы, которую вы готовы потерять.

-Вернули долг – замечательно, не вернули и вы не вспомнили о нем – тоже хорошо. Значит вашей энергией никто не пользуется, — объяснила Дусалиева.