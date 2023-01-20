В правительстве Германии заявили, что Шольц не ставил США условий о поставках Украине танков Abrams

Олаф Шольц Фото: REUTERS

Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт опроверг наличие требований канцлера ФРГ Олафа Шольца к США о поставках Украине танков Abrams в качестве обязательного условия для поставок немецких Leopard.

"Ни в какой момент времени не было таких требований…", - подчеркнул Хебештрайт, комментируя соответсвующую пубюликацию.

Ранее немецкое издание Suddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники сообщила, что Шольц в разговоре с американским лидером Джо Байденом во вторник якобы дал понять, что Германия поставит ВСУ танки Leopard 2, но при условии, что США направят Киеву танки Abrams.

Также ранее сообщалось, что Германия поставит Украине бывшие в употреблении танки и списанные БМП.

Кроме этого, ранее лидер правящей партии Германии публично отказался поставлять Украине танки Leopard.