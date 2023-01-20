На Украине сообщили о серии взрывов в Никополе Днепропетровской области Фото: REUTERS

В городе Никополь Днепропетровской области произошло несколько взрывов, пишут украинские СМИ.

«Сообщают о взрывах в Никополе Днепропетровской области», – сказано в Telegram-канале издания Klymenko Time.

Напомним, ранее украинские СМИ сообщили, что в Харьковской и Одесской областях произошли взрывы.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 19 января, украинские СМИ сообщали о воздушной тревоге, которая объявлялась по всей территории Украины. Отмечалось, что воздушная тревога была объявлена в восточных территориях страны в районе 11:09 по московскому времени. Затем в течение 6-7 минут сигнал распространился на всю территорию Украины. Власти субъектов, а также местные издания призывали жителей укрыться в бункерах.

Также 19 января сообщалось о взрыве в Николаеве. Подробностей о разрушениях объектов инфраструктуры и возможном ущербе не приводилось.