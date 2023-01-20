Лукашенко распорядился заменить в своем кабинете компьютеры Apple на белорусские Horizont Фото: соцсети

Из кабинета президента Белоруссии Александра Лукашенко убрали компьютеры компании Apple, заменив их на белорусскую технику Horizont, сообщает пресс-служба политика.

Как сообщается на сайте белорусского лидера, Лукашенко осмотрел на выставке научных достижений «Беларусь интеллектуальная» стенд с компьютерами Horizont. Эту технику уже поставили на рабочий стол президента вместо устройства известного западного бренда, сказано в сообщении.

В свою очередь Telegram-канал «Пул первого» пишет, что «Яблока» на столе у белорусского лидера «больше не будет», потому что «прямо сейчас в кабинете у Лукашенко особый отечественный компьютер марки Horizont».

Напомним, 1 сентября прошлого года президент Белоруссии в ходе открытого урока для школьников и студентов показал первый ноутбук, который создали в республике. Он пояснил, что перед белорусскими разработчиками была поставлена задача найти в мире все самое лучшее для того, чтобы создать это устройство.