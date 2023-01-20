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НовостиВ мире20 января 2023 13:19

В Австралии нашли жабу-монстра

В Австралии обнаружили жабу-монстра весом почти 3 килограмма
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
В Австралии нашли жабу-монстра, фото: Queensland Department of Environment and Science

В Австралии нашли жабу-монстра, фото: Queensland Department of Environment and Science

На севере австралийского штата Квинсленд нашли тростниковую жабу огромных размеров, об этом сообщил местный телеканал ABC.

Работники департамента окружающей среды штата расчищали тропу в национальном парке Конуэй, когда перед их глазами предстала амфибия.

"Перед нами на дороге ползла змея… поэтому мы остановились, чтобы пропустить ее, и вышли из автомобиля, а прямо рядом с нами находилась эта огромная тростниковая жаба", - рассказала журналистам смотрительница парка Кайли Грей.

Она также добавила, что животное было похоже на "футбольный мяч с ногами". Вес амфибии составил 2,7 килограмма, а длина - немногим более 25 сантиметров.

Ранее в Австралии обнаружили аномально крупного быка. Животное ростом почти в два метра стало героем соцсетей.

Также ранее в Австралии нашли останки дракона, на котором вполне можно было бы летать. Размах крыльев монстра достигал 7 метров.