Военкор Readovka Анастасия Елсукова получила ранение из-за обстрела в Соледаре Фото: кадр из видео

Серьезное ранение в Соледаре получила военкор Анастасия Елсукова, у нее раздроблено колено, об этом сообщило издание Readovka в Telegram-канале.

«Получившая ранение в ногу при выполнении редакционного задания в Соледаре военкор Readovka Анастасия Елсукова была эвакуирована в госпиталь в Первомайске», - заявило издание.

Как отмечалось, что у нее раздроблено колено, сейчас ей делают операцию.

Издание подчеркнуло, чтобы все завершилось благополучно, необходим спецборт.

В сообщении уточнили, что ранили Елсукову вблизи линии соприкосновения.

Как писал сайт KP.RU, 23 октября 2022 года военный корреспондент Семен Пегов получил ранение под Донецком.

Пегов - автор проекта WarGonzo, где он освещает военные действия в различных точках планеты.

Пегов был госпитализирован в Республиканский травматологический центр Донецка с ранением в ногу.

1 июня 2022 года был ранен корреспондент телеканала «Звезда» Валентин Гвоздев получил ранение в Северодонецке.

Журналист сообщал, что мина прилетела и к нам, когда мы хотели уже покидать город вместе с коллегами. Небольшой осколок прилетел мне в область локтя, ничего страшного, царапина.

Гвоздев добавил, что его сразу же перевязал боец из Росгвардии с позывным Охотник.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине.

Президент Владимир Путин заявлял, что ее целью является защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как скоро состоится генеральное сражение на Украине (подробнее)