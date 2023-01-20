Военкор Readovka Анастасия Елсукова получила ранение из-за обстрела в Соледаре Фото: кадр из видео
Серьезное ранение в Соледаре получила военкор Анастасия Елсукова, у нее раздроблено колено, об этом сообщило издание Readovka в Telegram-канале.
«Получившая ранение в ногу при выполнении редакционного задания в Соледаре военкор Readovka Анастасия Елсукова была эвакуирована в госпиталь в Первомайске», - заявило издание.
Как отмечалось, что у нее раздроблено колено, сейчас ей делают операцию.
Издание подчеркнуло, чтобы все завершилось благополучно, необходим спецборт.
В сообщении уточнили, что ранили Елсукову вблизи линии соприкосновения.
Как писал сайт KP.RU, 23 октября 2022 года военный корреспондент Семен Пегов получил ранение под Донецком.
Пегов - автор проекта WarGonzo, где он освещает военные действия в различных точках планеты.
Пегов был госпитализирован в Республиканский травматологический центр Донецка с ранением в ногу.
1 июня 2022 года был ранен корреспондент телеканала «Звезда» Валентин Гвоздев получил ранение в Северодонецке.
Журналист сообщал, что мина прилетела и к нам, когда мы хотели уже покидать город вместе с коллегами. Небольшой осколок прилетел мне в область локтя, ничего страшного, царапина.
Гвоздев добавил, что его сразу же перевязал боец из Росгвардии с позывным Охотник.
Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине.
Президент Владимир Путин заявлял, что ее целью является защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима.
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