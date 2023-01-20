У бывшего гаишника с “золотым унитазом” Сафонова окончательно конфисковали 180 млн рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вступило в силу решение суда об обращении в доход государства имущества почти на 180 миллионов рублей экс-главы ставропольской Госавтоинспекции Алексея Сафонова, который прославился "золотым унитазом", об этом сегодня сообщили в Генпрокуратуре РФ.

"... Удовлетворены исковые требования Генпрокуратуры об обращении в доход государства объектов имущества, оформленных ... Алексеем Сафоновым на себя, своих родных и близких в период прохождения госслужбы", - уточняется в релизе.

В результате, госказне отошли земельные участки, дома, квартиры и машины, в том числе, премиального сегмента, общая стоимость которых составляет около 180 миллионов рублей.

Напомним, 20 июля 2021 года в Ставрополе силовики задержали главу ГИБДД по краю Алексея Сафонова, а также более 35 его сотрудников. Как сообщил собственный источник “КП-Северный Кавказ”, группировка ставропольских гибддшников работала с 2017 года. По предварительной версии, только лишь за обеспечение беспрепятственного проезда грузовиков с зерном Алексей Сафонов и его “единомышленники” получили почти 20 миллионов рублей.