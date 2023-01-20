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НовостиПолитика20 января 2023 14:01

Боррель сообщил, что страны Евросоюза выделили Украине около 50 миллиардов евро помощи

Из них 10 миллиардов - в военной сфере
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Боррель сообщил, что страны Евросоюза выделили Украине около 50 миллиардов евро помощи

Боррель сообщил, что страны Евросоюза выделили Украине около 50 миллиардов евро помощи

Фото: REUTERS

Государства Евросоюза предоставили Украине всего почти 50 миллиардов евро помощи, из них 10 миллиардов - в военной сфере, заявил сегодня, 20 января, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе церемонии вручения ему премии форума "Новая экономика" в Мадриде.

"Если суммировать все, что Европа сделала для Украины, не только военную поддержку… но и... помощь всех видов, то мы уже приблизились к 50 миллиардам евро", - уточнил Боррель.

Также он добавил, что, несмотря на то, что военная поддержка Соединенных Штатов Украине составила 17 миллиардов евро, а государств союза - почти 10 миллиардов евро, общая помощь от Евросоюза стала по объемам самой крупной во всем мире.

Ранее сообщалось, что Евросоюз выделил Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Отмечалось, что суммарный объем макрофинансовой помощи в 2022 составил 1,2 млрд евро.