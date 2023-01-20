Боррель сообщил, что страны Евросоюза выделили Украине около 50 миллиардов евро помощи Фото: REUTERS

Государства Евросоюза предоставили Украине всего почти 50 миллиардов евро помощи, из них 10 миллиардов - в военной сфере, заявил сегодня, 20 января, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе церемонии вручения ему премии форума "Новая экономика" в Мадриде.

"Если суммировать все, что Европа сделала для Украины, не только военную поддержку… но и... помощь всех видов, то мы уже приблизились к 50 миллиардам евро", - уточнил Боррель.

Также он добавил, что, несмотря на то, что военная поддержка Соединенных Штатов Украине составила 17 миллиардов евро, а государств союза - почти 10 миллиардов евро, общая помощь от Евросоюза стала по объемам самой крупной во всем мире.

Ранее сообщалось, что Евросоюз выделил Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Отмечалось, что суммарный объем макрофинансовой помощи в 2022 составил 1,2 млрд евро.