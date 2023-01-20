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НовостиПолитика20 января 2023 14:14

Пентагон сообщил, что новый пакет помощи Украине включает системы ПВО NASAMS

Стоимость техники нового пакета поддержки составит около 2,5 млрд долларов
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Пентагон сообщил, что новый пакет помощи Украине включает системы ПВО NASAMS

Пентагон сообщил, что новый пакет помощи Украине включает системы ПВО NASAMS

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый пакет военной помощи со стороны США Украине включает системы ПВО NASAMS, об этом сообщили в Пентагоне.

"Он включает новые NASAMS и восемь систем ПВО Avengers", - уточняется в сообщении американского оборонного ведомства, распространенном по итогам заседания контактной группы помощи Украине.

О предоставлении одного из крупнейших пакетов помощи Украине Пентагон сообщил накануне. Оборудования будет предоставлено на сумму около 2,5 миллиарда долларов.

Ранее Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи на 3 млрд долларов, об этом 6 января 2022 года сообщили в Белом доме. Этот пакет включал, в частности, 225 млн долларов на цели долгосрочного укрепления ее военной мощи и модернизацию украинских вооруженных сил.

Также ранее стало известно, что США вынужденно сократят поставки оружия на Украину, чтобы избежать военной катастрофы в Тайваньском проливе.