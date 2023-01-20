Пентагон сообщил, что новый пакет помощи Украине включает системы ПВО NASAMS Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый пакет военной помощи со стороны США Украине включает системы ПВО NASAMS, об этом сообщили в Пентагоне.

"Он включает новые NASAMS и восемь систем ПВО Avengers", - уточняется в сообщении американского оборонного ведомства, распространенном по итогам заседания контактной группы помощи Украине.

О предоставлении одного из крупнейших пакетов помощи Украине Пентагон сообщил накануне. Оборудования будет предоставлено на сумму около 2,5 миллиарда долларов.

Ранее Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи на 3 млрд долларов, об этом 6 января 2022 года сообщили в Белом доме. Этот пакет включал, в частности, 225 млн долларов на цели долгосрочного укрепления ее военной мощи и модернизацию украинских вооруженных сил.

Также ранее стало известно, что США вынужденно сократят поставки оружия на Украину, чтобы избежать военной катастрофы в Тайваньском проливе.