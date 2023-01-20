Власти Крыма национализируют принадлежащий Арсению Яценюку кинотеатр IMAX

Бывший вице-премьер Украины Арсений Яценюк Фото: REUTERS

Власти Крыма приняли решение национализировать кинотеатр «Сатурн IMAX», который принадлежит бывшему вице-премьеру Украины Арсению Яценюку, сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.

Как объяснил спикер парламента Крыма в беседе с ТАСС, будет введено внешнее управление и создана временная администрация. Принадлежащий Яценюку кинотеатр расположен в Ялте.

Напомним, в октябре прошлого года Госсовет Крыма внес изменения в постановление «О вопросах управления собственностью Республики Крым», согласно которым становится возможным признание собственностью республики имущества недружественных стран.

Как писал сайт KP.RU, в ноябре 2022 власти полуострова перевели в собственность республики более 130 объектов, которыми до последнего владели несколько украинских политиков и бизнесменов. Те, получая очень неплохую прибыль в Крыму, спонсировали Вооруженные силы Украины.